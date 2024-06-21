Kayseri Büyükşehir Belediyesi, resmi web sitesi araştırmalarında, vatandaşlara hizmet noktasında ön sıralarda yer alan bir başarı ortaya koydu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, altyapı, insan odaklı sosyal belediyecilik ve imar çalışmalarının yanında dijital dünyada da faaliyetlerini sürdürerek, hizmetlerini her platformdan yüksek standartlarda gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesi araştırmalarda, vatandaşlara hizmet noktasında ön sıralarda yer alan bir başarı ortaya koydu.

Büyükşehir Belediyesi’nin dijital ve sanal dünyadaki vitrini konumunda olan ve vatandaşlara söz konusu mecradan da hizmetini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesi, tez çalışmasına konu oldu. Tez çalışmasında 30 Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesi incelenirken, Kayseri Büyükşehir’in web sitesi ise pek çok anlamda ön sıralarda yer buldu.

Oğuzhan Ayaz tarafından hazırlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Programı’ndaki ‘Yerel Yönetimlerde Dijitalleşme ve E-Belediyecilik: Dünya ve Türkiye Örnekleri’ konulu yüksek lisans tez çalışmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi web sitesi, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Antalya, Mersin ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte en iyi hizmeti sunan web sitesi oldu.