Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan Türkiye’nin en büyük biyolojik göleti özelliğine sahip olan ve 30 bin adet su bitkisi bulunan gölet, gündüz ayrı gece apayrı görsel şölen sunuyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda 1 milyon metrekare yeşil alanıyla dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında hizmete girerken, farklı fonksiyonları ile de dikkat çekiyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, 1 milyon 260 bin metrekare alanıyla Türkiye’nin açılışı yapılmış en büyük Millet Bahçesi özelliğini taşırken, Türkiye’nin en büyük biyolojik göleti özelliğine sahip bir göleti içerisinde barındırıyor.

Biyolojik gölet ile su rezervini korumak, zenginleştirmek ve kullanılan bitkilerle birlikte biofiltrasyon sağlamak ve estetik tasarımlarla bölgede rekreasyon alanları oluşturmak hedefleniyor. Biyolojik gölet sistemlerinde önemli yer tutan bitkisel materyaller ekosistem hizmetinin temelini oluştururken, bölge iklimine uygun olarak seçilen bu bitkiler su döngüsünü besleme, bölge iklimini iyileştirme, su kaynağını temizleme gibi hizmetler sunuyor.

Bu hedef doğrultusunda Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan biyolojik gölette Nymphae (Nilüfer), iris pseudocarus (İris), Cyperus alternifolius (Japon Şemsiyesi), Arundo donax (kargı), Acorus calamus variegata (Alacalı Eğir otu), Acorus grandina (Kısa eğir otu) ve pontederia cordata (pontaderya) türlerinden toplam 30 bin adet su bitkisi kullanıldı. 39 bin metrekarelik alanıyla gündüz ayrı gece ise ışıklı cihazlar ile ayrı bir görsel şölen sunan gölet, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

İçerinde 16 bin 500 adet su bitkisiyle biofiltrasyonu sağlayan gölet üzerinde farklı malzemelerden yapılmış, farklı tasarımlara sahip 4 adet köprü de yayaların hizmetine sunuldu. Biyolojik gölet kenarı boyunca devam eden 1 kilometrelik iskele yolu boyunca ve gölet manzarasına hâkim 2 farklı noktada 16 adet kafe-restoran birimi de vatandaşlara hizmet veriyor.

İskele yolu üzerinde yer alan gölet manzarasına hâkim konumu ile ziyaretçilerin Kayseri lezzetlerini tatma imkânı bulabileceği Büyükşehir Belediyesi’nin işletmesinde olan Kayseri Mutfağı, vatandaşın damak tadına uygun lezzetleri sunmak için misafirlerine kapılarını açarken, hizmete devam ediyor.