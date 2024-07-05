Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Alo 153 Çağrı Merkezi, 2024 yılının ilk 6 ayında 599 bin 853 çağrıya cevap vererek vatandaşların talep ve şikâyetlerini anında değerlendirip işleme aldı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ile vatandaşlar arasında doğrudan iletişim kanalı işlevini başarılı bir şekilde yürüten Alo 153 İletişim Merkezi, kent genelinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki tüm konularda vatandaşların talep ve önerilerinin ilgili birimler tarafından değerlendirilerek neticelendirilmesi konusunda Kayseri’nin çözüm merkezi olmaya devam ediyor.

Kayserililerin birçok konuda haftanın 7 günü 24 saat dilediği an kolaylıkla ulaşabildiği Büyükşehir Alo 153 İletişim Merkezi’nde, 2024 yılının ilk 6 ayında 599 bin 853 çağrı cevaplandı.

Büyükşehir Alo 153 İletişim Merkezi personelince vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetler, titizlikle incelenerek anlık olarak ilgili birimlere yönlendirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerince sorumluluk alanındaki her türlü konuda hassasiyetle hizmet veren Alo 153 İletişim Merkezi, ulaşımdan yaralı sokak hayvanlarına, KAYBİS’ten otoparka, zabıta hizmetlerinden park bahçe hizmetlerine kadar pek çok konuda vatandaşa anlık çözüm sunarak Büyükşehir ile vatandaşlar arasında iletişim köprüsü kurdu.

İnsan odaklı yerel yönetim anlayışı ile merkez ve kırsal ilçeler de dâhil olmak üzere kent genelinde vatandaşlara etkin ve kaliteli bir hizmet sunmaya özen gösteren Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili teşekkür çağrıları da İletişim Merkezi kayıtlarına geçti.

28 BİN 896 TALEP İŞLEME KONULDU

Büyükşehir Alo 153 İletişim Merkezi’nde yılın ilk altı ayında cevaplanan 599 bin 853 çağrı içerisinden 28 bin 896’sı incelenip sonuçlandırılmak üzere ilgili birimlere aktarılırken, diğer çağrılarda vatandaşa anlık olarak çözüm üretilerek hızlı bir hizmet sunuldu.

Öte taraftan Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Masa birimi ile de vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini yüz yüze dinleyerek işleme alırken, vatandaş yoğunluğu bulunan alanların yanı sıra etkinlik ve faaliyetlerde de Mobil Beyaz Masa aracı ile hizmeti vatandaşların ayağına götürüyor. Mobil Beyaz Masa aracı hizmeti ile de her türlü talep, öneri ve şikâyetleri doğru, anlaşılır bir şekilde cevaplamak ve vatandaşlara yardımcı olmak adına birçok çalışma gerçekleştiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde hayata geçirdiği yatırım ve projeleriyle Kayserililerin konforunu arttırıp, etkin ve kaliteli yerel yönetim hizmetleri sunarken, diğer taraftan kamu kurumları ile vatandaş arasında iletişimin ve erişilebilirliğin önemli olduğu günümüzde Alo 153 İletişim Merkezi ile 7/24 vatandaşın yanında yer aldı.