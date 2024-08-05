Tuzla Gölü'nün doğal ve ekonomik önemi

Tuzla Gölü, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinin 40 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor. Hem doğal güzellikleri hem de ekosistemi nedeniyle büyük ilgi gören göl, 1993 yılında birinci derece doğal SİT alanı olarak ilan edildi ve Türkiye'nin yeni Ramsar alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Göl, 200 kuş türüne ev sahipliği yaparak doğaseverler ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

Yerel ekonomideki rolü

Bölge halkı, gölde tuz hasadı yaparak önemli bir gelir kaynağı sağlıyor. Tuz, geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor ve yerel halkın geçimini sağlıyor. Gölün su seviyesinin düşük olması nedeniyle, tuz çıkarma işlemi bu yıl tamamen durdu.

Kuraklık ve sıcaklıkların etkisi

Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle, gölde su seviyelerinde ciddi bir azalma yaşandı. Bekir Dikmen, 30 yıldır gölden tuz çıkardığını belirterek, geçen yıllarda az da olsa tuz çıkarabildiklerini, ancak bu yıl hiç tuz çıkaramadıklarını ifade etti. Sıcak hava ve az yağış, gölde suyun olmamasına ve dolayısıyla tuz oluşumuna engel teşkil ediyor.

Bekir Dikmen'in açıklamaları:

"Yağmurun az yağması ve havaların sıcak gitmesi nedeniyle gölde su olmadığı için tuz tutmuyor. Gün içinde farklı yerlerden denedim ama çıkaramadım. Çamura battım ve çamur göle girmemize izin vermiyor. 30 yıldır ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum."

"Son 2 yıldır gölde kuraklık ciddi anlamda arttı. Hem yağmurların az yağışı hem de sıcak havalar nedeniyle çok zorlanıyoruz. Yağmur yağmazsa tuz olmayacak."dedi.