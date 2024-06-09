KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, tek aday olarak girdiği olağan genel kurulda tekrar başkanlığa seçildi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda, yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla ibra edildi.



Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde Ali Çamlı, kulüp başkanlığına yeniden getirildi.

Genel kurula telefon bağlantısıyla katılan Kayserispor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, kongrenin Kayserispor'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kayserispor'u yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Özhaseki, takımın ligde başarılı olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

Özhaseki, Kayserispor Başkanı Çamlı'nın önemli bir görev yaptığını ve takımı aydınlığa ulaştıracağını da aktardı.

Başkan Ali Çamlı ise ligde kalmanın önemli olduğunu ancak Avrupa'ya gidebilmenin bir başarı sayılabileceğini kaydetti.



Kayserispor'un borcu hakkında konuşan Çamlı, "Biz yönetimi devraldığımızda Kayserispor'un 825 milyon 108 bin lira, o günkü kur karşılığı 43 milyon 420 bin avro, artı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) devam eden dosyaları 184 milyon 559 bin lira, yani 54 milyon avro borcu vardı. Kur 19'dan bugün 35 liraya çıkmış." ifadelerini kullandı.







- "Alacak peşinde asla olmayacağız"



Çamlı, şunları söyledi:



"Bugün itibarıyla 662 milyon lira Berna Gözbaşı'nın koymuş olduğu temlikler ve mevcut yöneticilerin alacakları. Burada genel kurulun huzurunda bir şey söylemek istiyorum, arkadaşlar benim bir kısım alacaklarım var. Kulübün bir gün olur da kenarda parası olursa o parayı isterim. Aksi takdirde anamın ak sütü gibi helal olsun. Eğer biz bu Kayserispor'u yönetiyorsak bunu da yapmamız gerekiyor. Ben diğer yönetici arkadaşlar adına da söylüyorum, onların hem yönetim kurulu başkanı hem abisiyim. Biz alacak peşinde asla olmayacağız. Berna Başkan'ın tabii ki hakkıdır. Alacağı varsa talep edecektir ama temlik konusu kulüp adına çok sıkıntılı bir konudur. Bu alacakların dışında Kayserispor'un şu anda futbolculara, yürütülen dosyalarla toplam 317 milyon lira borcu kalmıştır. Başka yerlerden duymanıza gerek yok. Bunları net işin başındaki benden duyun. Birlik ve beraberlik ortamı olduğu sürece Kayserispor'un bileğini bükmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Biz bu işe baş koyduk."



Kongreye, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.



Kulübün yönetim kurulu, Ali Çamlı, Nurettin Açıkalın, Süleyman Akın, Ali Hızar, Hasan Irmak, Rıza Erkut Yurdemi, Erol Çetin, Tufan Koç, Samet Koç, Yeşim Akpınar ve Emir Akpınar'dan oluştu.

Yedek listede ise Samet Sarıoğlu, Vural Burakçin, Ali Sofularlı, İsmail Eğin, Mehmet Yay, Onur Gülener, Seyit Mutier, Mehmet Ali Demir, Aydın Yergin, Mustafa Yücel ve Adnan Conağası yer aldı.