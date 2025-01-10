Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında, Kayserispor ve Samsunspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Sezona kötü başlayan Kayserispor, bu maçla birlikte çıkış yakalamayı hedeflerken, ligin flaş ekiplerinden Samsunspor ise 3 puan alarak zirve yarışına devam etmek istiyor.

Karşılaşmanın detayları

Tarih: 11 Ocak Cumartesi

Saat: 13:30

Stadyum: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Yayın Kanalı: beIN Sports 1

Hakem: Zorbay Küçük

Yardımcı Hakemler: Murat Tuğberk Curbay, Murat Temel

Samsunspor moral buldu

Son maçında Trabzonspor’u 2-1 mağlup ederek moral bulan Samsunspor, 33 puanla Süper Lig’in 3. sırasında yer alıyor. Thomas Reis yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekiyor. Transfer yasağına rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından zirve yarışında bulunan Samsunspor, ligde şu ana kadar 31 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

Kayserispor’un hedefi çıkış

Süper Lig’in alt sıralarında yer alan Kayserispor, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, 17 haftada yalnızca 3 galibiyet alırken, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 16 puan toplayabildi. Bu mücadelede ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Kayserispor, seyircisi önünde 3 puan için sahaya çıkacak.