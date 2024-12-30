Kayserispor’da Ali Çamlı’nın istifasıyla başkanlık koltuğu boşaldı. Çamlı, Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray ile oynanan maçın ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından, kulübün Asbaşkanı Nurettin Açıkalın, Kayserispor'un yeni başkanı olarak göreve başladı.

Kulüp açıklaması ve teşekkür

Kayserispor Kulübü, yeni başkanın atanmasının ardından yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu üyelerimizin almış olduğu karar ile Asbaşkanımız Sayın Nurettin Açıkalın Kayserisporumuzun yeni başkanı seçilmiştir. Görevinde başarılar dileriz. Önceki dönem Başkanımız Ali Çamlı’ya, kulüp tarihimizin en zorlu süreçlerinden birinde başkanlık görevini özveriyle yerine getirdiği için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında esenlikler dileriz,” ifadelerine yer verildi.