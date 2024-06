Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Mondihome Kayserispor’un Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Şehrimize ve birbirimize sahip çıkarak, hep beraber anlam ifade ederiz” derken, Vali Çiçek ise “Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Büyükkılıç’a çok büyük teşekkür etmemiz lazım” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin en önemli markalarından biri olan Mondihome Kayserispor’un her zaman yanında yer almaya devam ediyor.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Olağan Genel Kurulu’na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Mondihome Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çamlı, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile Kapalı Kale Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali ve taraftarlar katıldı.

Divan teşekkülü ve divana imza yetkisi verilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç seçildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunurken, Kadir Has Tesisleri’nde altyapı ve tefrişat işlerinin tamamlandığını, bu çalışmalarda desteğini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçenlere teşekkür edildi.

Başkan Büyükkılıç, kongrede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de telefon bağlantısı ile selamlama konuşması yapacağını belirtti. Bakan Özhaseki, yıllardır emek verdiklerini, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere çok kişinin Kayserispor’u hiç yalnız bırakmadığını, desteklediğini kaydederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise bu birlik ve beraberlik gününe şahit olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Kimler pes etmedi. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki bey her zaman fedakârca destek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, çok büyük destek veriyordu, ‘ben Büyükşehir Belediye Başkanı iken bu şehrin takımının alt lige düşmesini, başarısız olmasını kaldıramam’ dediği bana çok zaman oldu. İki deplasmana ne kadar zor şartlarda gittiğini biliyorum. Gerçekten Büyükşehir Belediyesi’ne çok büyük teşekkür etmemiz lazım. Ben şahidim. Büyükşehir Belediyesi olmadan şehrin takımı olmaz, o da onu yaptı” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç “Sayın Valimize teşekkür ederken, bir hakkı da teslim etmek istiyoruz. Onlarca genel kurula katıldık, ilk defa Kayserispor’umuzun bu genel kurulunda bir vali olarak gördüğümüz için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum, şehrine sahip çıkan anlayış, iyi ki varsınız. Şehrimize ve birbirimize sahip çıkarak, hep beraber anlam ifade ederiz. Çok nezih bir ortamda bir genel kurul yapıldı” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Büyükşehir Belediye Başkanımdan ricamdır, o bizim ağabeyimiz, tecrübeleri de vardır. Kayserispor’un maçı olduğu gün şehirde insanlar kafasını kaldırdığında Büyükşehir’imize ait bütün billboardlarda Kayserispor ile ilgili bir çalışma olması Memduh Başkanımdan ricamdır, bu farkındalığı oluşturmak zorundayız. Sayın Valimden de bir ricam var, ilkokuldan başlamak üzere bir forma seferberliği yapmamız gerekiyor, her çocuğun evinde bir Kayserispor forması olmalı diye düşünüyorum. Bütün şehir olarak herkesin bu markayı sahiplenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yeniden seçilerek güven tazeleyen Mondihome Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çamlı da teşekkür konuşmasında “Memduh Büyükkılıç, bu şehrin her köşesinde, her karışında, her insana dokunuşunda yıllarını bu şehre verdiği için bizim de çok eskiye dayalı ağabey-kardeş ilişkimiz var. Hiçbir gün, yılmadı, usanmadı, bizimle bu mücadeleyi son dakikasına kadar verdi, vermeye devam ediyor. Büyükşehir’in başında iyi ki var, iyi ki bu şehrin böyle bir ağabeyi var. Yürekten huzurlarınızda saygı ve sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kayseri protokolü, Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.