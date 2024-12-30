Kayserispor’da Başkan Ali Çamlı’nın istifasının ardından, Ali Hızar, Yeşim Akpınar ve Mustafa Yücel de görevlerinden istifa etti. Kulüpteki yönetim değişiklikleri devam ediyor.

Başkan Ali Çamlı’nın istifasının ardından gelen yeni istifalar

Kayserispor, Galatasaray maçı sonrasında başkanlık görevini bırakan Ali Çamlı’nın ardından önemli bir yönetim değişikliği süreci yaşıyor. Çamlı’nın istifasının ardından, Ali Hızar, Yeşim Akpınar ve Mustafa Yücel de kulübün yönetiminden ayrılma kararı aldı.

Ali Hızar’ın istifası ve diğer isimlerin ayrılığı

Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Avrupa Sorumlusu Ali Hızar, sosyal medya hesabı üzerinden istifa kararını duyurdu. Hızar’ın istifasını açıklamasının ardından, Yeşim Akpınar ve Mustafa Yücel de yönetimden ayrılma kararı aldılar. Bu gelişmeler, kulüp içinde önemli bir yönetimsel değişiklik sürecinin başladığını gösteriyor.