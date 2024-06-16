Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kurban Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Rektör Karamustafa mesajında bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştirildiği, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı heyecan ve özlemle beklenen günler olduğuna dikkat çekerek, başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam âleminin bayramını kutladı.

Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle;

“Bir kurban bayramına daha ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar huzurdur, sevinçtir, berekettir. Bizleri birbirimize bağlayan önemli günlerdir. İnsanlara yardım etmeye, bir ve beraber olmaya, mazluma ve yardıma muhtaç olanın yanında olmaya daha fazla ihtiyaç duyulduğu bugünlerde, bayramı bayram olarak yaşamalı, bayramın gereklerini yerine getirmeliyiz. Bayramın oluşturduğu manevi iklimle birlikte sevincimizi ve mutluluğumuzu birbirimiz ile paylaşmalıyız. Sevgi ve merhamet duyguları içerisinde olup, zorda kalanın ve yardıma muhtaç olanın yanında olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; Kurban Bayramı’nın başta Gazze’de yaşanan zulmün ve insanlık dışı dramın son bulmasına vesile olmasına diler, tüm İslam âlemine barış, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Mevla’dan temenni ederim. Tüm üniversite mensuplarımızın, hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı mübarek olsun.”