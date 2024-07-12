KAYSERİ (AA) - Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, Kayseri'de "Milli İradenin Zaferi, Milletin Zaferi" konulu konferansa katıldı.

Gürs, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) konferans salonundaki programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi, vatanı ve milletini korumak için sokağa çıktığını, kendilerini tanklara siper ettiğini söyledi.

15 Temmuz'da babasını ve eşini şehit verdiğini belirten Gürs, o gece yaşadıklarını zaman zaman gözyaşlarına engel olamayarak anlattı.

Hainlerin karşısına canlarını siper ederek sokağa çıkanların en büyük yardımcısının Allah olduğunu vurgulayan Gürs, "Ölürsek şehit, kalırsak gazi diyerek sokağa çıktılar. Dönmediler, dönmeyi dahi düşünmediler. Ölüm kimseye yakışmaz. İnsan sevdiğine ölümü yakıştıramaz fakat eşime ve babama bu ölüm çok yakıştı. Kahraman oldular, şehit oldular." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi ve eşini ile babasını kaybetmesinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutmadığının altını çizen Gürs, şöyle devam etti:

"Üzerinden onlarca yıl da geçse biz o geceyi unutmayacağız. Verilen kahramanlık mücadelesini hiç unutmayacağız. Asker kılığına girmiş teröristlerin şeytani bakışlarını gözümüzün önünden ayırmayacağız. Gözleri dönmüştü adeta, insanlıklarını yitirmiş gibilerdiler. Yıllarca bize dost görünen düşmanlarmış. Bunlar bayrağa selam durup sonra indirmeye çalışanlar. Savaşın bile bir ahlakı vardır. Kadınlara, çocuklara, silahsız sivil insanlara karşı bunlar yapılmaz. Kendilerini 1 dolara satan bir grup düşünün. İnsan demiyorum, denmez zaten. Bu hainlerin karşısında ise iman gücüyle giden başları dik, alınları açık kahramanlarımız vardı. O kahramanlar ki vatan, millet, bayrak uğruna gözlerini bile kırpmadan dikildiler hainlerin karşısına."

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise 15 Temmuz darbe girişiminin, vatanın evladı gibi görünen ama milletin hür iradesine ket vurmaya çalışan hainler tarafından yapıldığını kaydetti.

Türk milletinin bundan daha büyük bir hainlik görmediğine dikkati çeken Karamustafa, "Bu ve bunun gibi hadiseler bizim titreyip kendimize gelmemizi sağlıyor, bir ve beraber olmamıza vesile oluyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Karamustafa, Gürs'e çiçek ve plaket takdim etti.