Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, bazı gazetecilerin otelde konakladığına dair iddialar üzerine “Temiz medya istiyoruz” diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Savcılık tarafından yürütülen “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarını içeren soruşturma çerçevesinde, Bodrum’da bulunan The Plaza Bodrum oteline ve iş insanı Şaban Kayıkçı’nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş.’deki hisselerine kayyum atandı. Söz konusu karar, lüks otelin medya ve iş dünyasındaki bağlantılarını yeniden gündeme taşıdı.

Soruşturma kapsamında, bazı gazetecilerin söz konusu otelde ücretsiz veya ayrıcalıklı koşullarda konakladığı yönündeki iddialar basın camiasında geniş yankı uyandırdı. Bu iddialar, basın mensuplarıyla iş dünyası arasındaki etik sınırların yeniden tartışılmasına neden oldu.

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada net bir tutum ortaya koydu. Burhan, “Temiz medya istiyoruz. Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde kimlerin kaldığı, kimlerin menfaat sağladığı açıkça ortaya konulmalıdır” dedi.

Burhan, gazetecilik mesleğinin töhmet altında bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Gerçek gazeteciler hesap vermekten korkmaz. Gizlenen ilişkiler hem basını hem toplumu zehirler” ifadelerini kullandı.

Burhan’ın çağrısı, soruşturmanın basın dünyasıyla olası bağlantılarının da incelenip incelenmeyeceği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Savcılığın yürüttüğü soruşturma derinleşirken, medya sektöründe etik standartların güçlendirilmesi yönündeki tartışmalar da hız kazandı.