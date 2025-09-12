Can Holding’e bağlı 121 şirkete el konulmasının ardından Show TV’nin yönetimi de TMSF’ye devredildi. Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. sezonu bu akşam yayınlanacak. Yapımcı Faruk Turgut, kanal değişikliği olmayacağını ve dizinin aynı gün ve saatte devam edeceğini açıkladı.

Kanal yönetiminde değişiklik yok

Turgut, dizinin yayınlandığı kanalın ve saatinin değişmeyeceğini belirtti. Show TV ile anlaşmaların sürdüğünü, herhangi bir aksamanın yaşanmayacağını vurguladı.

Çekimler planlandığı gibi devam ediyor

Dizinin 3 hafta önce başlayan çekimleri programa uygun şekilde ilerliyor. Yapımcı, kanal yönetimiyle görüştüklerini ve diziyi ilgilendiren herhangi bir sorunun bulunmadığını ifade etti.