CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanan Gürsel Tekin, Sarıyer’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi önünde açıklamalarda bulundu.

Tekin, “Her gün bina tartışması yaşanıyor. Sürekli polemiğe girelim denirse birçok arkadaşımızı üzerim. Ama ben bu kararlarla meşgul değilim. Elimizdeki karar görevinizi yapın diyor. Aksi bir karar gelmediği sürece buna tabiyiz” ifadelerini kullandı.

“Saldırılarla Karşı Karşıyayız”

CHP’de son günlerde yaşanan tartışmalara da değinen Tekin, “Hiçbir temasım yok. 15 Eylül’le de meşgul değiliz. Hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Sabırla, azimle işimizi götürmeye çalışıyoruz. Öyle saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz ki inanılır gibi değil” dedi.

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Galiba biz büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor bana. Parti kaçkınlarına bakıyorum, Bahadır mıdır nesin... Biz CHP’liler birbirimizle tartışırız, yarışırız ama yarın yine bir arada oluruz. Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz.”

“Listelerle Alakam Yok”

Görev sürecinde hakkında çıkan iddialara da yanıt veren Tekin, “Benim listeyle misteyle alakam yok. Sadece arkadaşları aradım. Parti emekçilerimiz görevine gelemiyor. Ne istiyorsunuz kardeşim? Arkadaşlarımız gelemediği için binanın temizliğini yapmak üzere liste vermişler. Aynı ailenin evlatlarıyız. En ufak bir sorun yok. Bu binalar hepimizin” diye konuştu.

Ne Olmuştu?

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan dava geçtiğimiz günlerde reddedildi. CHP’nin avukatları bu kararın kayyum uygulamasının da sonlanması gerektiğini belirterek, 45. Asliye Mahkemesi’nin tedbir kararını kaldırması gerektiğini ifade etti.

