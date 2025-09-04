CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan 4 isim, görevi kabul ettikleri için kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP’de kayyum krizi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan isimlerle ilgili parti içinde yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme tarafından il yönetimine atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap, görevi kabul etmelerinin ardından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.

Gürsel Tekin örneği

Daha önce eski milletvekili Gürsel Tekin de kayyum yönetiminde görev almış, bu nedenle CHP’den ihraç edilmişti. Tekin, ihraç kararını kabul etmediğini açıklamış ve pazartesi günü İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini duyurmuştu.

Süreç nasıl işleyecek?

YDK’ya sevk edilen isimler hakkında yapılacak inceleme ve karar süreci önümüzdeki günlerde netleşecek. CHP yönetimi, kayyum olarak atanan ve görevi kabul eden isimlerin partinin tüzük hükümlerini ihlal ettiğini savunuyor.