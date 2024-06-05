Kaza kırıma uğramak terimi, havacılıkta, bir uçak veya helikopterin hasar görmesi veya tamamen kullanılamaz hale gelmesi anlamına gelir. Bu terim, genellikle acil iniş, çarpışma veya diğer kazaların sonucu olarak meydana gelen durumları tanımlar.

Kayseri'de düşen SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığının açıklanması, uçağın ciddi hasar aldığı ve muhtemelen tamir edilemeyecek durumda olduğunu belirtir. Bu tür olaylar, hem askeri hem de sivil havacılıkta ciddi olarak değerlendirilir ve genellikle kapsamlı bir soruşturma gerektirir.