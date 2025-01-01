Adana İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Bahadır Kopan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kopan, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazası hayatını aldı

Polis Memuru Bahadır Kopan, Adana’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Kopan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Bahadır Kopan için düzenlenen cenaze töreninde ailesi, silah arkadaşları ve meslektaşları bir araya geldi. Kılınan cenaze namazının ardından Kopan, gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü, genç yaşta hayatını kaybeden meslektaşları için derin üzüntü yaşadıklarını ifade etti. Bahadır Kopan’ın yakınları ve arkadaşları, cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşadı.