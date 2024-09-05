Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dün meydana gelen kazada, ambulans ve otomobil çarpıştı. Kazanın ardından ambulans şoförü ve hemşireler, kendi yaralarına rağmen diğer yaralılara yardım etti.

Kazanın detayları

Hasan S. (39) idaresindeki 03 BG 966 plakalı ambulans, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 ANG 611 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole düşerek durabildi. Kazada ambulans sürücüsü ile hemşireler Öznur T. (39) ve Serpil T. (26) ile otomobildeki Alettin Tok (65) ve Y.T. (20) yaralandı.

Sağlık görevlilerinin yardıma koştu

Kaza sonrası, ambulans şoförü ve hemşireler, kendi yaralarına rağmen diğer yaralılara yardım etmeye koştu. Otomobildeki yaralılar, sağlık görevlilerinin yardımseverliğini vurgulayarak, ambulans ekibinin kendi sağlıklarını hiçe sayarak diğer yaralılara yardım ettiklerini belirtti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak, Alettin Tok, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.