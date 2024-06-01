Edirne'nin Enez ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından vefat eden Oğulcan Pektaş toprağa verildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez sahil yolunda, motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında arkadaşı ile Enez’e gezmek için giden Keşanlı Oğulcan Pektaş dün öğle namazına müteakiben toprağa verildi.

Oğulcan Pektaş’ın cezaevinde olduğu, izinli olarak Keşan’a geldiği ve Enez’de yaşayan babaannesi için Enez’e de gittiği öğrenildi.

İki Şerefeli Çarşı Camii’ndeki cenaze törenine Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Meriç, Bilgin Atlı, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, geçmiş dönem Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, akrabaları, kalabalık bir vatandaş topluluğu ve cezaevinden oğlunun cenazesi için izinle katılan Onur Pektaş katıldı.

Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Oğulcan Pektaş’ın cenazesi Enez Yolu Mezarlığı’na defnedildi.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.