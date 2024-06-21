ASTANA (AA) - Kazakistan'ın Almatı şehrinde Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi.



Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov katıldı. Örgütün diğer üyesi Ermenistan ise toplantıda yer almadı.

Nurtleu, toplantıda yaptığı konuşmada, KGAÖ dönem başkanı olarak Kazakistan'ın örgütün yasal tüzüğü çerçevesinde işbirliği alanlarının dengeli gelişimi için çabalarını sürdüreceğini bildirdi.

KGAÖ'nün kolektif güvenliği sağlamayı amaçlayan etkili bir uluslararası yapı olarak hareket ettiğini kaydeden Nurtleu, "Meslektaşlarım ile uluslararası ve bölgesel durumun gelişimindeki eğilimleri ve bunun KGAÖ üyesi ülkelerin güvenliği üzerindeki etkisini ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Bu görüş alışverişi, mevcut zorlukların ve kolektif güvenliğe yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması konusunda ortak ilgimizi gösterdi." dedi.

Toplantıda, Tacik-Afgan sınırının güçlendirilmesi için kolektif bir güvenlik anlaşmasının düzenlenmesine yönelik hedeflenen devletlerarası programa ilişkin KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi'nin kararı, uzayın barışçıl amaçlarla araştırılması ve kullanılması, uluslararası bilgi güvenliği alanında işbirliğinin genişletilmesine ilişkin KGAÖ Dışişleri Bakanlarının beyanları başta olmak üzere toplamda 9 belge imzalandı.

Bir sonraki KGAÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın da bu kasım Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması kararlaştırıldı.

