Kazakistanlı Abdul Muradov Türkiye'de Şifa Buldu

Kazakistanlı Abdul Muradov, uzun süredir yaşadığı öksürük ve ağzından kan gelme şikayetleri nedeniyle Türkiye'deki İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'ne başvurdu. Akciğer kanseri teşhisi konulan Muradov, Göğüs Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Hakkı Ulutaş ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Muradov, ameliyat sonrası kendisini çok iyi hissettiğini belirtti.

Kötü huylu tümörle mücadele

Bir yıl boyunca öksürük sorunu yaşayan Abdul Muradov'un tanısı Kazakistan'da konulamamıştı. Medical Point Hastaneler Grubu’nun Almatı’daki sağlık ofisini ziyaret eden Muradov, burada Prof. Dr. Hakkı Ulutaş ile tanıştı ve Türkiye’ye yönlendirildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde yapılan tetkikler sonucunda Muradov’un akciğerinin tamamında kötü huylu bir tümör tespit edildi. Prof. Dr. Ulutaş ve ekibi, torakotomi yöntemiyle tümörü başarıyla temizledi.

Ameliyat sonrası iyileşme süreci

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Muradov, “Bir senedir öksürük problemim vardı ve ağzımdan kan geliyordu. Kazakistan'da Medical Point Hastanesi'nin ofisini ziyaret ettim ve Hakkı Hoca ile tanıştım. Türkiye'ye gelmem gerektiğini söyledi. Ameliyatımı oldum ve şimdi kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.

Prof. Dr. Hakkı Ulutaş’ın açıklamaları

Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, Muradov’un sağ akciğerinin tamamının kötü huylu tümörle kaplı olduğunu ve ameliyatla tümörün tamamen temizlendiğini ifade etti. “Kazakistan Almatı’daki sağlık ofisimizde tanıştığımız Muradov’un tanısı konulamamıştı. Akciğer kanseri teşhisi koyarak hastamızı Türkiye’ye davet ettik. Onkolojik prensiplere uygun teknikle tümörü tamamen ortadan kaldırdık. Ameliyatının ikinci gününde kendi ihtiyaçlarını gidermeye başladı ve biz de çok mutluyuz” diye konuştu.