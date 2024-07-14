Balıkesir'de orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahale için ciddi önlemler alındı. Kazdağları ve Ayvalık bölgesinde görev yapan jandarma ekipleri, komando timleri, atlı devriyeler ve İHA'lar 7/24 aktif bir şekilde çalışıyor.

Balıkesir'de, özellikle Kazdağları ve Ayvalık bölgesinde orman yangınlarına karşı alınan tedbirler artırıldı. Jandarma komando timleri, asayiş timleri, atlı devriyeler ve TOMA'lar gibi farklı ekipler, yangın riski taşıyan bölgelerde sürekli olarak görev yapıyor.

Ormanlara giriş ve çıkışlar yangın riski nedeniyle yasaklanmış durumda. Bu önlemlerle beraber jandarma ekipleri, hem yaya hem de araçlı olarak bölgeyi sürekli gözetlemekte ve erken uyarı sistemleriyle yangın tehditlerini minimize etmeye çalışmakta.

Özellikle jandarma İHA'ları (İnsansız Hava Araçları), 7 gün 24 saat bölgede gözlem çalışmaları yaparak yangın başlama riski taşıyan bölgeleri izlemekte ve anlık olarak veri sağlamaktadır. İnsansız hava araçları aynı zamanda izinsiz giriş ve çıkışları da kontrol etmekte ve yangın tehlikesini önlemeye yönelik önlemler almakta kullanılmaktadır.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Kazdağı Milli Parkı Şefliği ekipleriyle koordineli çalışan jandarma ekipleri, yangınları önleme ve müdahale konusunda hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmektedir.