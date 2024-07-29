Balıkesir’in Edremit ilçesinde yer alan Şahin Dere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişilik dağcı grubu, jandarma tarafından helikopter destekli bir operasyonla kurtarıldı. Zorlu bir gece geçiren dağcılar, yaşadıkları anları paylaştı.

"Beklenmedik bir durumla karşılaştık"

Kazdağları'nda geceyi geçirmek zorunda kalan ve sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından helikopter ile kurtarılan dağcılar, basın mensuplarına yaşadıkları zorlu anları anlattı. Grup adına konuşan Mert Topçuoğlu, "Biz İstanbul ekibiyiz ve doğa aktivitelerinde oldukça tecrübeliyiz. Ancak Şahinderesi Kanyonu'nda beklenmedik bir durumla karşılaştık" dedi.

Hipotermi riski

Şahinderesi Kanyonu'nda ilerlerken karşılaştıkları zorlukları anlatan Topçuoğlu, "Kanyonun kuru ve sulu bölümleri, ip gerektiren alanları nedeniyle zaman kaybettik. Akşam saat 7 civarında yorgunluk, kramp ve üşüme belirtileri gösteren arkadaşlarımız oldu. Hipotermi riskiyle karşı karşıya kaldık ve bir kayanın üzerinde beklemek zorunda kaldık" diye konuştu.

Helikopter desteği

Gece boyunca ateş yakarak ısındıklarını belirten Topçuoğlu, "İstanbul'daki ekiplerimiz bizden haber alamayınca durumu yetkililere bildirmiş. Jandarma, AFAD ve yerel kolluk kuvvetleri bizimle sürekli iletişim halindeydi ve yardım için çaba sarf ettiler. Sabah saatlerinde Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ın desteğiyle helikopter yardımıyla kurtarıldık" dedi.

Soğukla zorlu mücadele

Gece boyunca yaşadıkları zorluklara değinen Topçuoğlu, "Kanyonda hava sıcaklığı gece eksi derecelere düştü. Zifiri karanlıkta, soğuk suyun içinde geçirdiğimiz gece oldukça zorluydu. Ancak doğaya ve doğadaki varlıklara karşı bir korkumuz yok, sadece soğukla mücadele etmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Dağcılara para cezası ve soruşturma

Kurtulan dağcı grubu, kurtarma çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etmek için Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret etti. Ancak, Kazdağları’nda ormana giriş yasağını ihlal ettikleri için kişi başı 2052 lira idari para cezasına çarptırıldılar ve adli soruşturma başlatıldı.