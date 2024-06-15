Son aylarda kedi ve köpek mamalarında yaşanan fiyat artışları, evcil hayvan bakanlar ciddi şekilde etkilemeye başladı. Artan maliyetler, birçok aileyi zor durumda bırakırken, hayvan dostları mamalardan Katma Değer Vergisi'nin (KDV) kaldırılmasını talep ediyor. Bu adım, fiyatları düşürebilir mi? İşte detaylar...

Kedi ve köpek mamalarındaki fiyat artışlarının birçok nedeni bulunuyor. Küresel hammadde fiyatlarındaki artış, tedarik zinciri problemleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar bu artışın başlıca sebepleri. Özellikle ithal ürünlerdeki fiyatlar, döviz kurlarına bağlı olarak daha da yükseliyor.

Mamaların ana bileşenleri olan et ve tahılların fiyatlarındaki artış, üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Ayrıca tedarik zinciri problemleri, lojistik maliyetlerini artırmış durumda. Bu durum, mamaların raflara ulaşma maliyetini de yükseltiyor.

Türkiye'de döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ithal ürünlerin maliyetini doğrudan etkiliyor. Özellikle dövizdeki artış, ithal edilen mamaların fiyatlarını ciddi şekilde artırıyor. Bu durum, yerli üretim mamalara da yansıyor ve genel bir fiyat artışına sebep oluyor.

KDV’nin kaldırılması fiyatları düşürebilir

Evcil hayvan mamalarındaki yüzde 18 KDV oranı, fiyatların yüksek olmasının temel bir nedeni olarak gösteriliyor. Bu verginin kaldırılması ya da azaltılması, mamaların daha erişilebilir olmasını sağlayabilir.

Evinde, sokakta, parklarda kedi, köpek bakanlar mamalardaki fiyatındaki zamlardan şikâyetçi. Birçok kişi, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda seslerini duyurmaya çalışıyor. KDV’nin kaldırılması ya da azaltılması yönünde beklentiler oldukça yüksek. Kamuoyu devletten bu konuda adım atılmasını bekliyor.

Ekonomi ve hayvan sağlığı uzmanları, mamalardaki fiyat artışlarının sadece KDV ile değil, genel ekonomik durumla da bağlantılı olduğunu belirtiyor. Ancak, KDV’nin kaldırılmasının kısa vadede fiyatları düşürebileceği ve evcil hayvan bakanlara nefes aldırabileceği konusunda hemfikirler.

Uzmanlar "KDV’nin kaldırılması, mama fiyatlarındaki artışı hafifletebilir" diyorlar.