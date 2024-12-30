Keanu Reeves'in Los Angeles'taki evinden çalınan saatler, Şili'nin başkenti Santiago'da yapılan bir dizi soygunla bağlantılı polis operasyonu sırasında bulundu. Şili polisi, Kanadalı oyuncuya ait üç saat tespit ettiklerini ve bu saatlerden birinin 9 bin dolar değerinde olduğunu açıkladı. Olayla ilgili olarak 21 yaşında bir erkek tutuklandı.

Soygunun izleri, Şili polisi ve ABD'li yetkililerin ortak çalışmasıyla takip edildi ve saatler, Los Angeles'taki soygunla ilişkilendirildi. Reeves'in evine Aralık 2023'te izinsiz giren hırsızlar, olay yerinden silahla kaçmışlardı.