Terakki Vakfı Okulları'nın İstanbul Levent'teki kampüsünde yaşanan olayda, sınav gözetmeni olarak görev yapan Ferhat Ataman hakkında açılan davanın ilerleyişi devam ediyor. Kedi Faruk'un camdan düşmesi iddiasıyla ilgili olarak, mahkemede dinlenen öğrenci tanığın ifadesi önemli bir detay ortaya koydu. Tanık öğrenci, olayın nasıl gerçekleştiğini anlatırken, Ferhat Ataman'ın kapıyı kapatmadığı takdirde kedinin tekrar dışarı çıkabileceğini belirtti. Sınıftakilerin durumu daha net görmesiyle birlikte, kedinin camdan düşmesini ancak bırakıldığını, doğrudan itilmediğini ifade etti. Davanın seyrini belirleyecek yeni gelişmeler merakla bekleniyor.

Editör: Mehrican Candemir