İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de 2 şüphelinin Çin'den kedi- köpek maması ambalajında hammadde getirip, bu hammaddeyi sağlıksız koşullarda işleyerek vücut geliştirmek için kullanılan ilaç, kilo aldırıcı ile kilo verdirici ilaç haline getirdikten sonra ünlü markaların ambalajlarıyla sattıklarını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 15 Haziran'da Konak, Bornova, Kemalpaşa, Gaziemir ve Selçuk ilçelerinde bulunan 4 ev, 2 depo 2 araç 2 iş yeri ve havalimanında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 197 bin sahte vücut geliştirme hapı, 7 kilo 438 gram toz steroid, 8 bin 815 adet paketleme malzemesi, bin 814 adet şişeli ilaç, 25 elektronik emtia ürünü, 24,5 litre sıvı hammadde, 6 imalat malzemesi, 1 su altı dron ve 1 adet kolon ve kiriş direnci ölçüm cihazı ele geçirildi. Operasyonda G.İ. ve A.T. gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte ilaçların, kargoyla Türkiye'nin her noktasına gönderildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

