Kedi mamalarının fiyatları yükseldi. Vatandaşlar yem almakta zorlanıyor. Bursa çarşısında kuru kedi maması 60 liradan başlayıp 140 liraya kadar çıkıyor.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yükselen maliyetler kedi mamalarını da etkiledi. Bursa çarşısında petshop işletmecisi, yükselen maliyetlerle beraber artık vatandaşların hayvan sahiplenmeye çekindiğini, sokak hayvanlarını dahi zor beslediklerini söyledi.

Petshop işletmecisi, kedi sahibi olan vatandaşların artık ucuz mamalara yöneldiğini belirterek, “İnsanlar artık kedi sahiplenmeye korkuyor. Mama masrafına ek olarak kum, aşı, tedavi masrafları ekleniyor. Bu ekonomik şartlarda vatandaşlar, kedileri için en ucuz olan tavuklu ve balıklı mamaları tercih ediyor. Kediler için yaş mama ise artık hayal oldu.” şeklinde konuştu.

İşte Bursa çarşısında kiloyla satılan açık kuru mama fiyatları:

Yüksek proteinli yavru maması: 140 TL

Somonlu: 80 TL

Kuzu etli: 120 TL

Tavuklu ciğerli: 90 TL

Tavuk Balık Balkabaklı: 125 TL

Kısır somonlu: 130 TL

Gurme mix: 100 TL

Tavuklu ve Balıklı: 60 TL