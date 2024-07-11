Kediler, doğru bakım ve beslenme şartları sağlandığında mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürebilirler. Ancak kedi sahiplerinin bazı yaygın hataları yapabileceği ve bunların kedinin sağlığına zarar verebileceği unutulmamalıdır. İşte kedi sahiplerinin sıkça yaptığı ve kaçınılması gereken 25 hata:

Su kabını sık sık değiştirmemek, sıvı alımına dikkat etmemek. Çok sık yaş mama vermek.

Kedinize özel mama seçmemek. Alıştığı mamasını aniden değiştirmek. 24 saatten fazla yalnız bırakmak. Evdeki odaların kapılarını kapatmak. Kumunu düzenli olarak değiştirmemek. Kedinizi evdeki kimyasal temizlik malzemelerinden uzak tutmamak. Pencere ve balkonda file kullanmamak. Dışarıda bir hayvan sevdikten sonra elinizi yıkamadan kedinizi sevmek. Mama paketlerinin ağzını açık bırakmak. Kedinizi hareketsiz bırakmak, onunla oyunlar oynamamak. Elektrik kablolarını kemirmelerine izin vermek. Tüylerini düzenli olarak taramamak. Yıkamak. Tıraş etmek. Bağırarak, vurarak cezalandırmak. Lastik, poşet gibi nesnelerle oynamasına izin vermek. Kedinizi sigara dumanına maruz bırakmak. Evdeki bitkilerin kediniz için zararlı olup olmadığını bilmemek. Kısırlaştırmamak. Kemik, süt, salam, çiğ balık gibi besinler vermek. Düzenli olarak veteriner kontrolüne götürmemek. Aşırı bakım yapmak. Ve asla ama asla onu evden atmayın.

Bu hatalardan kaçınarak, kedinizin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olabilirsiniz. Uzmanlar, kedi bakımı konusunda sürekli bilgi edinmenin ve veterinerinizle düzenli iletişim halinde olmanın önemini vurguluyor.