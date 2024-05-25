Bu yazıda, kedidili ile yapabileceğiniz 4 nefis tarif paylaşacağız. Haydi, mutfakta yaratıcılığınızı konuşturmaya hazır olun!

1. Kedidili Pasta:

Klasiklerin en lezzetlisi! Kedidili pasta, hem pratik hem de şık bir tatlı seçeneğidir.

Malzemeler:

2 paket kedidili bisküvi

1 litre süt

1 paket vanilyalı puding

1 su bardağı toz şeker

1 paket kakaolu puding

1 su bardağı toz şeker

3 su bardağı süt

1 paket tereyağı

Çikolata sosu (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Vanilyalı puding ve kakaolu pudingleri ayrı ayrı paket talimatlarına göre hazırlayın. Kedidili bisküvileri tek tek süte batırın ve bir borcama dizin. Vanilyalı pudingi kedidili bisküvilerin üzerine dökün ve tekrar bir katman kedidili bisküvi dizin. Kakaolu pudingi de aynı şekilde üzerine dökün ve buzdolabında en az 2 saat soğutun. Soğuyan pastanın üzerine çikolata sosu dökerek servis edin.

2. Kedidili Tatlısı:

Pratik ve lezzetli bir tatlı arıyorsanız, kedidili tatlısı tam size göre!

Malzemeler:

2 paket kedidili bisküvi

1 paket muhallebi

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket ceviz (isteğe bağlı)

Tarçın (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Muhallebiyi paket talimatlarına göre hazırlayın. Kedidili bisküvileri tek tek süte batırın ve bir borcama dizin. Muhallebiyi kedidili bisküvilerin üzerine dökün ve ceviz serpin. Buzdolabında en az 2 saat soğutun. Soğuyan tatlıya tarçın serperek servis edin.

3. Kedidili Toplar:

Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından sevilen bu lezzetli topları denemelisiniz!

Malzemeler:

2 paket kedidili bisküvi

1 paket fındık içi

1 paket ceviz içi

1 su bardağı toz şeker

100 gr tereyağı

1 paket kakaolu puding

3 su bardağı süt

Hazırlanışı:

Fındık ve cevizleri rondoda öğütün. Kedidili bisküvileri rondoda un haline getirin. Pudingi paket talimatlarına göre hazırlayın. Tereyağı, toz şeker ve pudingi bir kapta karıştırın. Kedidili bisküvi ve fındık-ceviz karışımını da ekleyip yoğurun. Hamurdan küçük toplar yapın ve hindistancevizi veya kakao tozuna bulanarak servis edin.

4. Kedidili Cheesecake:

Klasik cheesecakenin farklı bir sunumu için kedidili bisküvileri kullanabilirsiniz.

Malzemeler:

2 paket kedidili bisküvi

100 gr tereyağı

250 gr krem peynir

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

2 yumurta

Çilek (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Kedidili bisküvileri rondoda un haline getirin. Tereyağı ve bisküvi kırıntılarını karıştırarak bir kalıba bastırın. Krem peynir, toz şeker, vanilya ve yumurtaları bir kapta mikserle çırpın. Bisküvili taban üzerine dökün ve buzdolabında en az 3 saat soğutun. Soğuyan cheesecakenin