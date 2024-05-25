Bu yazıda, kedidili ile yapabileceğiniz 4 nefis tarif paylaşacağız. Haydi, mutfakta yaratıcılığınızı konuşturmaya hazır olun!
1. Kedidili Pasta:
Klasiklerin en lezzetlisi! Kedidili pasta, hem pratik hem de şık bir tatlı seçeneğidir.
Malzemeler:
- 2 paket kedidili bisküvi
- 1 litre süt
- 1 paket vanilyalı puding
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket kakaolu puding
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı süt
- 1 paket tereyağı
- Çikolata sosu (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
- Vanilyalı puding ve kakaolu pudingleri ayrı ayrı paket talimatlarına göre hazırlayın.
- Kedidili bisküvileri tek tek süte batırın ve bir borcama dizin.
- Vanilyalı pudingi kedidili bisküvilerin üzerine dökün ve tekrar bir katman kedidili bisküvi dizin.
- Kakaolu pudingi de aynı şekilde üzerine dökün ve buzdolabında en az 2 saat soğutun.
- Soğuyan pastanın üzerine çikolata sosu dökerek servis edin.
2. Kedidili Tatlısı:
Pratik ve lezzetli bir tatlı arıyorsanız, kedidili tatlısı tam size göre!
Malzemeler:
- 2 paket kedidili bisküvi
- 1 paket muhallebi
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket ceviz (isteğe bağlı)
- Tarçın (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
- Muhallebiyi paket talimatlarına göre hazırlayın.
- Kedidili bisküvileri tek tek süte batırın ve bir borcama dizin.
- Muhallebiyi kedidili bisküvilerin üzerine dökün ve ceviz serpin.
- Buzdolabında en az 2 saat soğutun.
- Soğuyan tatlıya tarçın serperek servis edin.
3. Kedidili Toplar:
Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından sevilen bu lezzetli topları denemelisiniz!
Malzemeler:
- 2 paket kedidili bisküvi
- 1 paket fındık içi
- 1 paket ceviz içi
- 1 su bardağı toz şeker
- 100 gr tereyağı
- 1 paket kakaolu puding
- 3 su bardağı süt
Hazırlanışı:
- Fındık ve cevizleri rondoda öğütün.
- Kedidili bisküvileri rondoda un haline getirin.
- Pudingi paket talimatlarına göre hazırlayın.
- Tereyağı, toz şeker ve pudingi bir kapta karıştırın.
- Kedidili bisküvi ve fındık-ceviz karışımını da ekleyip yoğurun.
- Hamurdan küçük toplar yapın ve hindistancevizi veya kakao tozuna bulanarak servis edin.
4. Kedidili Cheesecake:
Klasik cheesecakenin farklı bir sunumu için kedidili bisküvileri kullanabilirsiniz.
Malzemeler:
- 2 paket kedidili bisküvi
- 100 gr tereyağı
- 250 gr krem peynir
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 2 yumurta
- Çilek (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
- Kedidili bisküvileri rondoda un haline getirin.
- Tereyağı ve bisküvi kırıntılarını karıştırarak bir kalıba bastırın.
- Krem peynir, toz şeker, vanilya ve yumurtaları bir kapta mikserle çırpın.
- Bisküvili taban üzerine dökün ve buzdolabında en az 3 saat soğutun.
- Soğuyan cheesecakenin
Editör: Sude Kula