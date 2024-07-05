Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Doç. Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş liderliğindeki bir araştırma ekibi, kedilerin eşyaları tırmalama davranışını mercek altına aldı. Frontiers in Veterinary Science adlı uluslararası hakemli dergide yayımlanan çalışma, kedilerin eşyaları neden tırmaladığını ve bu davranışın nasıl azaltılabileceğini açıklıyor.

Tırmalamanın nedenleri

Kediler için normal bir davranış olan tırmalama, ölü tırnak parçalarından kurtulma, koku bırakarak bölgelerini işaretleme veya stres atma amacı taşıyabiliyor. Ancak bazı kedilerin bu hareketi daha fazla yaptığı görülürken, koltuk ve halı gibi eşyaların zarar görmesi ev sahiplerini çözüm aramaya itiyor.

Çalışmanın bulguları

Doç. Dr. Salgırlı Demirbaş'ın liderliğindeki çalışma ekibinde Portekiz ve Fransa'dan Joana Soares Pereira ve Xavier De Jaeger gibi araştırmacılar da yer aldı. Çalışma, kedilerin eşyaları daha fazla tırmalamasının, evde çocuk olması ve hayvanların oyun oynama sıklığıyla bağlantılı olduğunu tespit etti. Bilim insanları, özellikle evde küçük çocuk bulunmasının stres seviyesini ve dolayısıyla tırmalama davranışını artırabileceğini gözlemledi.

Davranışı azaltmanın yolları

Araştırma ekibi, istenmeyen tırmalama hareketlerinin başlıca nedeninin stres olduğunu belirledi. Evde özellikle çocukların bulunması, oyun ve gece vakti hareketliliğin yüksek seviyede olması, tırmalama davranışını artırıyor. Bilim insanları, kedilerin sevdiği yerlere tırmalama tahtaları konmasını ve kedilerin etrafı izleyebilecekleri yüksek yerlere, oturabilecekleri düzenekler kurmayı tavsiye ediyorlar. Ayrıca, kediyle kısa süreli avcılık oyunları oynamak da stresi azaltabilir ve kediyle bakıcı arasındaki ilişkiyi güçlendirebilir.

Gelecekteki çalışmalar

Doç. Dr. Salgırlı Demirbaş, "Tırmalama davranışının altında yatan ve kişilik özellikleriyle çevresel faktörlerle bağlantılı görünen, sinir bozukluğu gibi duygusal sebeplerin anlaşılması, bakıcıların bu sorunları doğrudan çözmesine imkan tanır" dedi. Çalışmanın anket cevaplarına dayanmasının yanı sıra, evde çocuk olmasıyla tırmalama davranışı arasındaki ilişkiyi net bir şekilde açıklamaması gibi sınırlamaları var. Araştırmacılar, yeni çalışmaların bu davranışın daha iyi anlaşılıp kontrol altına alınmasına fayda sağlayacağını umuyor.