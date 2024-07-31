Bir arabanın altında kalmaktan son anda kurtulan bir kedi, ilginç bir tesadüf sonucu hayata tutundu! O an, kedinin önüne bir poşet dolusu tavuk düşerken, bu beklenmedik durum, kedinin hayatını adeta yeniden yazdı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada viral oldu. Kedi, poşet dolusu tavukla karşılaştıktan sonra bir mucize yaşadı! Bu olay, hayvanların yaşama tutunma azmini gözler önüne sererken, izleyenlere da bolca kahkaha attırdı. Kedinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi; ancak artık bu talihli kedi için yeni bir yuva arayışları başladı.

Editör: Mehrican Candemir