Denizli'de bu yıl Denizli Kekiği hasatı erken başladı. Türkiye'nin kekik üretiminin büyük çoğunluğunu gerçekleştiren Denizli'de, bu yıl yaşanan kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle hasat zamanı erkene çekildi. Hasat, Güney İlçesi'ne bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Güney Kaymakamı Ahmet Murat Türbe, Denizli İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Saffet Üge, ilçe müdürleri, teknik personel, muhtarlar ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen hasatta, üreticilerin emeğine ortak olundu. 2023 yılında Denizli'de 19 bin 714 hektar alanda 26 bin 983 ton kekik üretildiği bilgisi verildi. Denizli, ülke genelinde kekik ekim alanlarının %91,2'sine sahip olup, üretimin %89,6'sını karşılamaktadır.

Aydoğdu Mahalle Muhtarı Cemal Asar, katılımcılara teşekkür ederek, üreticilerin yaşadığı zorlukları ve bu yılki üretim durumunu açıkladı. Özellikle yağış miktarındaki değişimler ve ekonomik koşulların belirsizliği nedeniyle üreticilerin karar alma süreçlerinin zorlaştığını ifade etti.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, coğrafi işaret tescilli Denizli Kekiği hakkında bilgi alarak, çiftçilerin emeklerine değer verdiğini belirtti ve ürünlerin ekonomiye olan katkısını vurguladı. Kekik, baharat, ilaç, kozmetik ve kimya sektörlerinde önemli bir yere sahiptir ve Denizli'den dünyaya ihraç edilmektedir.