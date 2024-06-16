Mahmut Kula, iddiaya göre aldığı alkolün de etkisiyle Babadağ'ın eteklerinde bulunan Faralya Mahallesi'ndeki kayalıklardan Kelebekler Vadisinin fotoğrafını çekmek için kayalıklara çıktı. Kula, kaygan zeminde dengesini kaybederek uçuruma düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kurtarma ekipleri seferber oldu

Ulusal Medikal Kurtarma ve Jandarma JAK timleri bölgeye sevk edildi. Ekipler uzun bir yürüyüş sonrası yaralı Kula'ya ulaştı.UMKE ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kula, sedye yardımıyla dik yamaçlardan ve kayalıklardan yürüyerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Mahmut Kula, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Düşme sonucu bel, kafa, sağ omuz travması, alnında ve vücudunun değişik noktalarında yüzeysel yaralanmalar olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.