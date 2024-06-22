Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Kelebekler Vadisi, doğal güzellikleri ve manzarasıyla tanınan bir turistik mekandır. Ancak bu güzel coğrafya, zaman zaman tehlikeli durumların da yaşandığı bir alan olabilmektedir.

Son olarak, Kelebekler Vadisi'nin zirvesine çıkan Abdullah Kaynak adlı 43 yaşındaki bir vatandaş, yaşamını yitirdi. Olay, Kaynak'ın dengesini kaybedip ayağının kayması sonucu sarp kayalıklara düşmesiyle gerçekleşti. Acil durumun bildirilmesi üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma JAK ekipleri sevk edildi.

UMKE ve JAK ekipleri, zorlu arazi koşullarına rağmen Abdullah Kaynak'a ulaştı ancak ne yazık ki hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni, ekipler tarafından sarp araziden sedyeye alınarak Kelebekler Vadisi boyunca taşındı ve buradan teknelerle Ölüdeniz'e nakledildi.