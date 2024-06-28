Kiraz yetiştiriciliğinde Türkiye ikinciliğini koruyan Bursa’da hasat başladı.Hasan YALÇIN / www.bursaekspress.com

BURSA (İGFA) - Meyveciliğiyle ön plana çıkan Bursa'nın Keles ilçesinde kiraz hasadı başladı. Bursa’dan geçen yıl 15 bin ton ihracatı yapılan kirazın bu yılda aynı rakamları bulması hedeflendiğini belirten Keles Belediye Başkanı Ali Doğru İlçeye bağlı Kirnsisklar Mahallesi'nde bulunan kiraz hâlinde üreticilerle bir araya gelen Başkan Doğru Türkiye'nin en güzel ve kaliteli kirazı keles'te yetişiyor.

Bugünde kiraz yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizle bir araya gelerek onların sorunlarını dinledik, kendilerine her zaman yanlarında olduğumuzu ve alım yapan tüccar, firmaların aldıkları fiyatları yakından takip ederek çiftçilerimizin her zaman yanlarında belirtmek isterim dedi.

Çiftçiler ise en büyük sorunlarının artan maliyetlere oranla kirazın kilosunun geçen yılda 25 ,30 olduğunu 2024 yılında ise 35,45.lira arasında olduğunu belirttiler.

Maliyetlerin artması durumunda önümüzde yıllarda kiraz üreticiliğinin yapılması mümkün olmayacağını söylediler.