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Gençlik merkezimiz Eylül ayında inşaallah çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetinde olacak dedi.

Başkan Doğru," Yapımı tamamlanmak üzere olan Gençlik Merkezi inşaatında çalışma arkadaşlarımızla birlikte incelemelerde bulunduk.

BURSA (İGFA) - Bursa Keles Belediyesi tarafından inşaat çalışmalarına başlanan gençlik kampı merkezini ziyaret eden Keles Belediye Başkanı Ali Doğru çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Keles'e Gençlik kampı merkezi yapıyor. Başkan Doğru inşaat çalışmaları yerinde inceledi. Hasan YALÇIN / www.bursaekspress.com

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