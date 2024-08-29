CHP'nin eylül ayında yapılacak Tüzük Kurultayı için geri sayım sürerken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, parti tüzüğünde köklü değişikliklerin gerekliliğine işaret ederken, "Altı Ok" ilkelerinin çağdaş bir perspektifle yeniden yorumlanması gerektiğini vurguladı.

“Altı Ok’la ilgili çağdaş bir yorum gerekli”

Kılıçdaroğlu, CHP’nin kurumsal ilkelerinin modernize edilmesi gerektiğini belirterek, "Yeni hazırlanacak parti programında Altı Ok’la ilgili çağdaş yorumun konulması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Eski CHP lideri, ekonomik politikaların ve temel ilkelerin de parti programına dahil edilmesi gerektiğini savundu. Bu öneri, partinin hem tarihsel mirasını hem de güncel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellenmesini amaçlıyor.

Önseçim talebi

Kılıçdaroğlu, CHP içindeki "dönem kuralı" ve önseçim taleplerine de değindi. Özellikle milletvekilliği ve belediye başkanlığı için üç dönem sınırlaması getirilmesi önerisini desteklediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, aktif üyelik ile pasif üyelik ayrımının yapılması gerektiğini ve önseçim süreçlerinin de aktif üyeler tarafından yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Bu önerilerin, partinin aidiyet duygusunu artıracağı ve seçim süreçlerini daha şeffaf hale getireceği öngörülüyor.

Tüzük değişiklikleri ve Kurultay süreci

Kılıçdaroğlu, tüzük değişiklikleri için geçmişte yapılan çalışmalara da değindi ve "Dönem kuralı" gibi önerilerin önceki kurultaylarda reddedildiğini ancak şu anki kurultayda bu konularda görüş birliği sağlandığını belirtti. Tüzük kurultayının ardından yapılacak olan parti programı çalışmaları için önerilen değişiklikler, CHP’nin gelecekteki politikalarını şekillendirecek önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.