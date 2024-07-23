Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği tarafından İzmir Mimarlık Merkezi'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç yaptı.

Kılıçdaroğlu, salonda meşaleler ve sloganlarla karşılandı ve konuşmasına merhum gazetecileri anarak başladı. Basın özgürlüğünün demokrasiler için önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini belirterek, basın mensuplarının yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kalemini satmamak gibi onurlu bir görevi üstlenen gazeteciler, her zaman başımızın üstündedir. Onlara saygı duymak hepimizin görevidir. Türkiye'de demokrasi var mı? Bunun üzerinde düşünmek zorundayız. Olmadığını biliyoruz. Yaşadığımız tablo düşüncelerimizi özgürce ifade edebileceğimiz bir tablo değil. Elinde kalemi olan gazeteci yazarken 'yarın hapse girer miyim?' diye düşünüyor. Öbür taraftan kendisine gazeteci süsü verip müesses nizamın propagandasını yapanlar var. Onlara gazeteci demiyoruz. Onlar, parasını verdiğiniz zaman istediğinizi yazar. Biz bunlara gazeteci demiyoruz, gerçek gazetecilerden söz ediyoruz."

Anayasa Mahkemesinin verdiği kararları alt mahkemelerin uygulamadığını savunan Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları, medya ve sendikalardan buna tepki gelmediğini, herkesin düşüncelerini özgürce ifade etmesi gerektiğini dile getirdi.

Panele, CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski belediye başkanları da katıldı.