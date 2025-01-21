Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Antalya'daki Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı'ndaki açıklamaları, Türkiye'nin gündemine oturdu. Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ardından, Özdağ’ın sosyal medya paylaşımlarının da dosyaya dahil edilmesiyle soruşturma, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla genişledi ve tutuklama kararı çıktı.

"Özdağ'ın tutuklanması kabul edilemez"

Özdağ'ın tutuklanmasının ardından siyasi yorumlar da çığ gibi büyüdü. Kemal Kılıçdaroğlu, Özdağ'ın tutuklanmasını sert bir şekilde eleştirerek, Türkiye'deki yönetim anlayışına dair önemli bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Hukuk tanımaz, zalim bir yönetim altında yaşıyorsanız; sağcı veya solcu, dindar ya da seküler olmanızın hiçbir farkı yoktur ve düşüncelerinizin bir önemi kalmaz. Onlar için önemli olan tek şey, kendilerinden olup olmadığınızdır” dedi. Kılıçdaroğlu, Özdağ’ın tutuklanmasını, "kabul edilemez" olarak nitelendirerek toplumsal ittifakın önemine vurgu yaptı.