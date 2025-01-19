Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e Akrep Kurbağa Hikayesiyle Mesaj!

Beşiktaş Belediye Başkanı'nın rüşvet skandalı nedeniyle tutuklanmasının ardından, CHP içinde yaşanan gerginlikler ve parti içi gelişmelerle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu, uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir videolu mesaj paylaştı.

Özellikle Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerine ve siyasette normalleşme adımlarına karşı çıkan Kılıçdaroğlu, videoda ünlü akrep-kurbağa hikayesini anlatarak önemli mesajlar verdi.

Akrep-kurbağa hikayesinin anlamı

Kılıçdaroğlu, mesajında şu sözleri kullandı:

“Hepinizin bildiği çok meşhur bir akrep kurbağa hikayesi vardır. Malumunuz olduğu üzere, yüzmeyi bilmeyen akrep, kendisini nehrin karşısına geçirmeye ikna ettiği kurbağayı sokarak öldürür. Ve cevaben ‘Ben akrebim, tabiatım bu’ der.”

Kılıçdaroğlu, hikayeden çıkarılacak dersin şu olduğunu belirtti:

“Eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen, asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar. Ve sonunda nehrin ortasında boğulursun.”

Mesajda 'Adalet' vurgusu

Kılıçdaroğlu'nun masasında "adalet", "yürüyüş" ve "savunma" kitaplarının yer alması ise dikkat çekti. Bu kitaplar, Kılıçdaroğlu’nun uzun yıllar boyunca adalet mücadelesini ve siyasi duruşunu simgeliyor.

Umutsuzluk mesajı yok

Kılıçdaroğlu, mesajının sonunda CHP camiasına umut verici bir mesaj verdi:

“Unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek.” AK Partili Bilal Saygılı: "CHP’li yerel yöneticiler aynaya bakmalı"