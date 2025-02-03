Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, mahalle muhtarlarıyla Belediye Meclis Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirdi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda, mahallelerin mevcut sorunları, ihtiyaçları ve yeni projeler ele alındı.

Mahallelerde çalışmalar hızlanıyor

Muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Türkmen, belediyenin mali yapısını iyileştirdiklerini belirterek, yılbaşından itibaren mahallelerdeki çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

“Sorunları birlikte çözeceğiz”

Muhtarlarla iş birliğini güçlendirmek istediklerini vurgulayan Türkmen, “Geçmiş süreçte aksattığımız noktalar oldu, bunun için özür diliyorum. Artık toparlanma sürecini tamamladık, yatırım dönemine girdik. Mahallelerimizin taleplerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.