Kemalpaşa Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilçedeki öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Belediye tarafından hazırlanan okul çantaları ve kırtasiye setleri, minik öğrencilere hediye edildi. İçinde kurşun kalem, pastel boya, kuru boya, defter ve resim defteri gibi temel eğitim malzemelerinin bulunduğu setler, hem öğrencilerin yeni döneme hazırlıklı başlamasını sağladı hem de velilerin bütçelerine katkı sundu.

Dağıtımlar, Kemalpaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü aracılığıyla okullarda gerçekleştirildi. Öğrenciler, rengârenk çantalarına kavuşurken büyük bir sevinç yaşadı. Veliler de destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’e teşekkür etti.

Çantalar Başkan Türkmen’in elinden

Kemalpaşa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı dolayısıyla düzenlenen “Görkemli Hatıralar” etkinliği, öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı. Başkan Türkmen, televizyon programcısı Serhan Asker ile birlikte etkinlik alanında çocuklara çantaları bizzat kendi elleriyle dağıttı. Canlı yayında gerçekleşen bu özel anlar, hem öğrenciler hem de aileler tarafından coşkuyla karşılandı.

Başkan Türkmen, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın eğitim hayatına hazırlıklı başlaması için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Belediyemiz, her zaman olduğu gibi çocuklarımızın yanında olmaya devam edecek,” dedi.

Her çantada anlamlı bir mesaj

Belediye tarafından dağıtılan her çantanın içine Başkan Mehmet Türkmen’in öğrencilere ve velilere hitaben yazdığı özel bir mektup yerleştirildi. Türkmen mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili çocuklar ve kıymetli veliler,

Bugün hayatınızın en özel yolculuklarından birine ilk adımı atıyorsunuz. Okulun kapısından içeri girerken sadece derslere değil, dostluğa, sevgiye ve hayata dair en güzel değerlere de adım atıyorsunuz.

Sevgili yavrularım; merakınız ve öğrenme isteğiniz, sizleri geleceğin güçlü bireyleri yapacak. Okul sadece ders kitaplarının olduğu bir yer değil; paylaşmayı, sabretmeyi ve birlikte başarmayı öğreneceğiniz bir yuvadır.

Kıymetli anne ve babalar; çocuklarımızın bu yolculuğunda en büyük güç, sizlerin sevgisi ve desteğidir. Hep birlikte onların güvenle, sevgiyle büyüyeceği bir gelecek inşa edeceğiz. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık, kentimizin ve ülkemizin aydınlık geleceğidir.”

Kemalpaşa Belediyesi’nin eğitim destek projesi, öğrencilerin okul heyecanını artırırken, aileler için de yeni döneme umutla başlanmasını sağladı. Başkan Mehmet Türkmen, eğitim alanında benzer projelerin artarak devam edeceğini vurguladı.