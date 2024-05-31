Kemalpaşa Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir Kurban Bayramı geçirebilmeleri için gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyor. Belediye ekipleri, Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvanların satışı ve kesiminin gerçekleştirileceği alan, Sütçüler Yolu Cennet Mezarlığı karşısında tahsis edildi. Belediye, vatandaşlar ve hayvan sahipleri için kurbanlık satışı, yıkama ve kesim işlemleri için gerekli düzenlemeleri tamamlıyor.

Hijyenik ortam için önemli adımlar atıldı

Kemalpaşa Belediyesi, sağlıklı ve hijyenik kesim ortamları oluşturmak için önemli önlemler aldı. Kesim noktalarında gerekli ekipman, araç ve temizlik personeli sürekli hazır bulundurulacak. Besicilerin talepleri doğrultusunda satış alanında çeşitli düzenlemeler yapıldı. Su ve elektrik tesisatları yenilendi, tuvalet ve lavabolarda iyileştirmeler gerçekleştirildi. Ayrıca, hayvan sahiplerine düzenli olarak kireç desteği sağlandı. Hazırlıkların başından beri devam eden süreçte, kesim alanlarının hijyen standartları en üst seviyede tutulacak.

Kemalpaşa'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlanıyor

Kemalpaşa Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm önlemleri alıyor. Kurban satışı ve kesiminin gerçekleştirileceği alanlarda hijyen standartlarına büyük önem veriliyor. Belediye ekipleri, bayramın sağlıklı ve güvenli geçmesi için titizlikle çalışıyor.