31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kemalpaşa halkının desteğiyle göreve gelen Belediye Başkanı, ilk günden itibaren halkın beklentileri doğrultusunda önemli adımlar attıklarını ve atmaya devam ettiklerini vurguladı. Başkan, belediyenin geleceğe yönelik planlamaları doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

İmtiyazlara son verdik, rahatsız olanlar var

Görev süresi boyunca, kişilere, gruplara ve bazı yapılara sağlanan imtiyazları ortadan kaldırmalarının bazı çevreleri rahatsız ettiğinin farkında olduklarını ifade eden Başkan, bu durumun manipülasyonlara yol açtığını belirtti. Belediye Başkanı, bu çevrelerin oluşturduğu sahte gündemlerle belediyenin çalışmalarını sekteye uğratma çabalarının beyhude olduğunu net bir şekilde dile getirdi.

Kütüphaneler kapanmıyor, etkinlikleri artırılıyor

Son dönemde yayılan 'Kütüphaneler Kapanıyor' iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirten Belediye Başkanı, aksine kütüphanelerin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Başkan, bu tür sahte bilgilere karşı tüm hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ve halkın lehine kararlar almaya devam edeceklerini vurguladı.

Halkın çıkarları önceliğimiz

Başkan, alınan her kararın ve atılan her adımın 120 bin Kemalpaşalının çıkarlarını gözeterek titizlikle değerlendirildiğini belirtti. Belediye Başkanı, görev süresi boyunca halkın çıkarlarını korumaya ve manipülasyonlara karşı durmaya devam edeceklerini yineledi.