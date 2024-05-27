Kötü görüntüye neden olan ve tehlike arz eden bu yapılar, mülk sahiplerinin başvuruları, mahalle muhtarlarının ve belediye ekiplerinin tespitleri doğrultusunda teker teker yıkılıyor. Yıkım işlemleri için mülk sahiplerinden muvafakatname alınıyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen: "Hemşehrilerimizin talep ve şikayetleri doğrultusunda can ve mal güvenliği tehdidi oluşturan metruk binaları yıkıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri 5 binayı yıktık. Bu tür yapılar temizlendikçe çevre kirliliğinin önüne geçerken insan sağlığını da tehdit eden unsurları ortadan kaldırıyoruz. Hedefimiz 145 metruk binayı planlı şekilde tasfiye ederek Kemalpaşa'nın daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlamak. Hemşehrilerimizin huzuru, güveni ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.