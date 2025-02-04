Kemalpaşa Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Kemalpaşa Belediyesi, Şubat ayı olağan meclis toplantısını Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, çeşitli sosyal projelere dair gelişmeler ve yeni hizmetler hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Başkan Türkmen, eğitime verdikleri desteği yineleyerek, ikinci eğitim-öğretim dönemi için öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Türkmen’den yeni sosyal projeler ve müjdeler

Toplantı sırasında sosyal projelere dair açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Türkmen, Ocak ayında hizmete açılan Kent Lokantası’nın vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü belirtti. Bu projenin dar gelirli vatandaşlar için önemli bir destek sunduğunu vurgulayan Türkmen, ayrıca Kemalpaşa’nın farklı mahallelerinde beş yeni taziye evi inşa edileceğini açıkladı. Başkan Türkmen, sokak hayvanlarına yönelik olarak da güvenli yaşam alanları oluşturulacağını duyurdu. "Sokak hayvanları için doğayla iç içe modern bir alan yaratacağız," diyen Türkmen, bu projelere öncelik verdiklerinin altını çizdi.

Ücretsiz hastane seferleri başladı

Kemalpaşa Belediyesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlamak amacıyla, ücretsiz şehir içi hastane servisi başlattı. 3 Şubat itibarıyla, otobüs garajı ile devlet hastanesi arasında haftanın beş günü ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak. Başkan Türkmen, "Toplu taşıma imkanlarının sınırlı olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için bu hizmeti hayata geçirdik. Kemalpaşa'mıza hayırlı olsun," dedi.

Başkan Türkmen’den kamu kurumlarına ve belediye hizmetlerine destek çağrısı

Toplantıda, belediyelere yönelik ekonomik baskılarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Türkmen, kamu kurumlarının halkın ortak değerleri olduğunu vurguladı. Türkmen, belediyelerin refah ve hizmet üretimi için çalıştığını ifade ederek, “Belediyemizin ismi yazsa ne olur, yazmasa ne olur? Önceliğimiz vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak," dedi.

Belediyenin önünü kesmek vatandaşı cezalandırmaktır

Başkan Türkmen, belediyenin hizmetlerinin engellenmesinin doğrudan vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, “Bazı kişi ve kurumların amacı belediyeyi sıkıntıya sokmak. Ancak bu, yalnızca halkımızın mağduriyetine yol açar. Kurumları iş birliğine davet ediyorum,” dedi.

Toplantının sonunda, bir sonraki meclis toplantısının 3 Mart’ta yapılacağı duyuruldu.