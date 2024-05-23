Kemalpaşa Belediyesi, ilçenin kalkınması ve halkın yaşam kalitesini artırmak için 2025-2029 dönemi stratejik plan hazırlıklarına başladı. Belediye Başkanı Mehmet Türkmen liderliğinde yapılan ilk toplantıda, belediyenin üst yönetimi ve birim müdürleri bir araya geldi.

Her adımda adalet ve eşitlik

Başkan Mehmet Türkmen, toplantıda yaptığı konuşmada, "Kemalpaşa'nın geleceğini planlarken her adımda adalet, eşitlik ve liyakati gözeteceğiz. Görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirmenizi ve çözüm odaklı olmanızı bekliyorum. Sorunları değil çözümleri konuşacağız ve mesai saatlerine bağlı kalmaksızın en iyi hizmeti sunmak için çalışacağız. Belediyemizin başarısı, doğrudan halkımızın yaşam kalitesini artıracaktır," dedi.

Stratejik plan Eylül'de meclise sunulacak

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde verilen vaatler ve projeler güncellenerek oluşturulacak stratejik plan, Kemalpaşa Belediyesi'nin 2025-2029 dönemi için yol haritası olacak. Mahalli Seçimleri izleyen altı ay içinde meclise sunulması gereken plan için stratejik geliştirme üst kurulu ve stratejik planlama ekibi oluşturuldu. Planın 1 Ekim'e kadar meclise sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda, belediyenin tüm birimlerinin etkin ve verimli çalışması ve Kemalpaşa halkına en iyi hizmeti sunması amaçlanıyor.