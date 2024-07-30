Kemalpaşa Belediyesi, Armutlu ve Aşağıkızılca Mahallelerinde yeni rekreasyon alanları için çalışmalara başladı. İzmir’in en büyük yeşil alanlarından biri olacak bu projelerle bölgeye modern sosyal alanlar kazandırılacak.

Kemalpaşa Belediyesi, halkın talepleri doğrultusunda Armutlu ve Aşağıkızılca Mahallelerinde kapsamlı rekreasyon alanları projelerini hayata geçiriyor. Projeler kapsamında yeşil alanlar, kafeteryalar, çok amaçlı spor sahaları, çocuk parkları, yürüyüş ve bisiklet parkurları gibi çeşitli sosyal alanlar inşa edilecek.

Armutlu Ayderesi'nde temizlik çalışmaları

Çevre kirliliği ve vatandaşların şikayetlerine neden olan Armutlu Ayderesi mevkiinde, rekreasyon alanının yapılacağı bölgede çevre düzenlemesi ve moloz kaldırma işlemleri hızla sürdürülüyor. Bu çalışmalarla bölge, modern ve temiz bir görünüme kavuşacak.

Aşağıkızılca'da eski futbol sahası yenileniyor

Aşağıkızılca Mahallesi'nde daha önce futbol sahası olarak kullanılan, ancak günümüzde atıl durumda olan belediyeye ait alan, zemin tesviyesi ile rekreasyon alanına dönüştürülüyor. Bu alan, 5.300 m²'lik genişliğiyle mahalleye yeni bir sosyal yaşam merkezi kazandıracak.

İzmir’in en büyük yeşil alanlarından biri

Armutlu Rekreasyon Alanı, yaklaşık 90.000 m²'lik genişliğiyle İzmir’in en büyük yeşil alanlarından biri olacak. Bu proje, hem bölge halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak hem de çevre düzenlemesi ile bölgenin cazibesini artıracak.

Başkan Türkmen’den modern yaşam alanları sözü

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, rekreasyon alanlarının mahallelere ayrı bir cazibe katacağını belirterek şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın sosyal alan talebiyle bizlere ilettiği ve projelendirme çalışmalarını hızla gerçekleştirdiğimiz alanlarda çalışmalarımız başlamış bulunuyor. Armutlu merkezden ova kısmına kadar uzanan derenin ıslahı ve çevre düzenlemesi için ekiplerimiz yoğun şekilde mesai harcıyor. Bu çalışmalar ile yıllardır çözülemeyen bir sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Projelerimiz tamamlandığında mahallelerimizin çehresi değişecek. Kemalpaşa’mıza modern yaşam alanları kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”