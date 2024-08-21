Kemalpaşa Belediyesi, ilçedeki yeşil alanları artırmak amacıyla iki yeni park projesini hayata geçiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün belediyenin öz kaynaklarıyla 2024 yılı içinde tamamlamayı planladığı bu parklar, modern donanımları ve sunduğu imkanlarla her yaş grubuna hitap edecek.

Ören Mahallesi’ne 1250 metrekarelik park

Ören Mahallesi’nde 1250 metrekarelik bir alanda kurulacak olan park, çocuklar için 110 metrekarelik bir oyun alanı ve kum zemin barındıracak. Ayrıca, bölge halkının rahatça vakit geçirebileceği oturma alanlarıyla donatılacak olan park, mahalleye yeni bir soluk getirecek.

Örnekköy Mahallesi’ne 700 metrekarelik park

Örnekköy Mahallesi’nde planlanan ikinci park ise 700 metrekarelik bir alanda yer alacak. Çevre dostu peyzaj çalışmalarıyla bölgenin doğal güzelliklerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanan bu parkta da zemin çim ve parke taşı ile kaplanacak.

“Modern şehirler yeşil alanlarıyla anılır”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Mahallelerimize kazandıracağımız bu yeni parklarla, çocuklarımız güvenle oyun oynayabilecek, mahalle sakinlerimiz ise huzurlu bir ortamda dinlenebilecek. Belediyemiz, bu projeyi kendi personelimizle gerçekleştirerek en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyor. Modern şehirlerin park ve meydanlarıyla anıldığını biliyor ve ilçemizde de bu anlayışı hâkim kılmak için çalışıyoruz. Ören ve Örnekköy sakinlerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.